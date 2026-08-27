У Вроцлаві поляк напав на таксиста через акцент і вдарив його скляною пляшкою по голові

У Польщі чоловік напав на таксиста-білоруса

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У Вроцлаві поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який напав на 66-річного водія таксі через його національність. Конфлікт спалахнув під час поїздки: пасажир почув акцент і атакував водія таксі — він вдарив його скляною пляшкою по голові.

Про цей випадок повідомила польська поліція.

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Поляк напав на таксиста у Вроцлаві за його акцент: ким виявився чоловік

Постраждалий виявився білорусом. Він звернувся по допомогу, і місцева поліція оперативно встановила особу нападника і затримала його.

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Напад стався 19 серпня. Інцидент потрапив на камеру відеореєстратора автівки, що проїздила поруч. На відео видно, як таксі зупиняється посеред дороги, а пасажир вибігає з задніх сидінь і намагається втекти.

Після удару в голову постраждалий чоловік втрачав рівновагу, він хитався та намагався триматися за припарковані поруч автівки.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили затриманому підозру в скоєнні злочину на ґрунті національної ненависті, за що йому загрожує до п’яти років за ґратами.

За рішенням прокурора на час слідства підозрюваний перебуватиме під наглядом поліції.

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У правоохоронних органах наголошують, що жодні мовні, культурні чи національні відмінності не можуть виправдовувати агресію та знущання з людей.

Будь-які прояви подібної поведінки суворо каратимуться за законом, а поліція обіцяє реагувати на такі випадки максимально рішуче.

Скандали у Польщі: останні новини

Нагадаємо, у варшавській лікарні стався скандал через ксенофобські висловлювання медпрацівників на адресу кількамісячного українського немовляти, яке потрапило до лікарні у важкому стані з підозрою на запалення сечовивідних шляхів.

Польська анестезіологиня Юстина Лещук, яка має досвід порятунку військових в Україні, стала свідком того, як колеги заявили, що ця хвороба нібито має стати для малюка уроком, адже йому «у Польщі ніколи не буде легко».

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Лещук разом з іншою лікаркою різко відреагували на такі слова, що призвело до гострої суперечки у відділенні. Анестезіологиня наголосила, що подібні ксенофобські погляди є неприпустимими в медицині, де ставлення до пацієнта не повинно залежати від його національності. Вона також зазначила, що це не перший випадок упередженого ставлення до українців, з яким їй довелося зіткнутися під час роботи.

Про інцидент не повідомляли керівництву лікарні, а імена причетних медиків та назва закладу залишаються невідомими.

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