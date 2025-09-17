ТСН у соціальних мережах

У Вроцлаві поляк підстрелив і побив румуна, бо сплутав його з українцем

Поляк поранив румуна у Вроцлаві, бо подумав, що той — українець.

У Польщі висунули звинувачення 32-річному чоловіку за тяжке поранення громадянина Румунії під час стрілянини у торговому центрі Вроцлава.

Про це пише видання Wyborcza.

Інцидент стався 15 березня цього року в одному із торгових цетнтрів Вроцлава. За даними слідства, поляк вистрілив у голову потерпілого румуна та побив його, подумавши, що той — українець.

За даними прокуратури, 32-річний Міхал Ф., побачивши Васіла, вихопив пістолет і зробив у нього кілька пострілів, цілячись у голову. Він двічі вдарив його. Потерпілому вистрілили в око та повіку правого ока. Друга куля влучила йому в лоб.

Коли Міхал закінчив стріляти, він накинувся на Васіла і почав бити його кулаками та ногами, кричачи при цьому, що ненавидить українців і що постраждалий не повинен жити в Польщі і їхати додому в Україну.

«Обвинувачений вважав, що постраждалий є українцем», — пояснює речник Вроцлавської окружної прокуратури.

Міхал Ф., заарештований невдовзі після інциденту, був узятий під варту і перебуває там досі. Раніше чоловік не судимий. Він підпрацьовував фітнес-інструктором. Поляк запевнив, що не належить до ультраправих радикалів і що інцидент «не носив расистського характеру».

Раніше повідомлялося, що у Польщі депортують 21-річного українця за політ дрона.

