У всьому світі збільшується вартість кави: названо глобальну причину

У світі системно зростають ціни на каву. Водночас збільшують ризики, пов’язані з фальсифікованою продукцією. Дорожчають як елітні зерна арабіки, так і більш бюджетні сорти робусти.

Про це пише видання Bloomberg.

Як зазначається, дорожчають як елітні зерна арабіки, так і більш бюджетні сорти робусти. А пов'язано це з перебоями в поставках від В'єтнаму до Бразилії. Продавці підвищують ціни та відмовляються від знижок, щоб захистити свою маржу, і багато хто попереджає про прийдешнє підвищення.

Водночас ціни на зерна робусти злетіли до найвищого рівня від 1970 року. В той час як більш якісні сорти арабіки на початку цього місяця були найдорожчими за останні два роки.

Частково це зростання пов'язане з поганою погодою. Посуха у В'єтнамі, де вирощують робусту, призвела до того, що у світі вже четвертий рік поспіль спостерігається дефіцит, а посушлива погода в Бразилії призвела до скорочення врожаю арабіки, оскільки пошкоджені дерева дають більш дрібні боби. Розрив між ф'ючерсними цінами на ці два сорти змушує компанії шукати більш низькоякісні зерна арабіки, щоб скоротити витрати. У результаті кав'ярням нічого не залишається, як підняти ціни.

Однак не тільки погода сприяє зростанню цін. Зростаючий попит на таких ринках, як Китай, тримає ринок у напрузі. Також зростає розуміння того, що торговці й обсмажувальники кави тривалий час недоплачували фермерам, і деякі покупці намагаються повернути цю тенденцію назад. Вищий прибуток стимулює виробників вирощувати каву замість інших культур. Якщо ціни на каву не зростатимуть для виробників, у них не буде причин підтримувати довгострокове виробництво.

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