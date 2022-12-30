У всьому винні гормони: з’явилося несподіване пояснення агресії Путіна

Господар Кремля міг ухвалити рішення про початок повномасштабного вторгнення до України через побічний ефект від лікування.

Представник данської військової розвідки стверджує, що у президента РФ Володимира Путіна могла розвинутися манія величі як побічний ефект гормонального лікування, яке проходив очільник Кремля.

Про це у п’ятницю, 30 грудня, повідомила газета Berlingske із посиланням на інтерв'ю з керівником відділу аналізу РФ у службі військової розвідки країни (FE), якого з міркувань безпеки називають Йоакимом.

“Я не можу сказати напевно, але вважаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні”, — заявив він.

За інформацією данської розвідки, Путін раніше проходив лікування гормонами через онкологічне захворювання. На це начебто вказує ще один, окрім манії величі, побічний ефект — одутле обличчя, яким на початку 2022 року вирізнявся кремлівський диктатор.

Йоаким припустив, що у Путіна дійсно міг бути рак щитовидної залози.

За оцінкою FE, Путін зараз не страждає від невиліковної хвороби, але часто терпить серйозні хронічні болі. За словами співрозмовника видання, цим пояснюється те, чому російський президент судомно хапається за стіл і крутиться на стільці.

У данській розвідці не очікують, що глава кремлівського режиму помре від цієї хвороби, проте не виключають, що згодом російські еліти вирішать, що їм потрібна "сильніша людина" при владі.

Нагадаємо, російському диктатору Володимиру Путіну приписують цілий "букет" смертельних хвороб. За різними даними, у нього онкологія, шизоафективний розлад, хвороба Паркінсона.

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