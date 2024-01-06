У яких країнах чекають на Путіна: опубліковано перелік запрошень 2024 року

У кремлівського диктатора широка географія можливих поїздок — від Екваторіальної Гвінеї до Монголії та КНДР.

Президент РФ Володимир Путін може здійснити 2024 року кілька закордонних візитів, отримавши запрошення від цілого десятка країн, більшість із яких колишні сателіти Радянського Союзу.

Про це повідомляють російські пропагандисти із ТАСС з посиланням на пресслужбу Кремля.

Серед великих країн, які надіслали запрошення російському авторитарному лідерові — Бразилія, де 2024 року відбудеться саміт “Великої двадцятки” та Туреччина, президент якої Реджеп Таїп Ердоган позиціонує себе як переговорника відкритого і до Москви, і до Києва.

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У переліку інших країн - Бурунді, В'єтнам, Ірак, Іран, КНДР, Куба, Монголія, Таїланд та Екваторіальна Гвінея. З більшістю перелічених держав Російська Федерація продовжує “дружити” як спадкоємиця СРСР.

Російські пропагандисти додали, що президента РФ традиційно чекають і в державах пострадянського простору, зокрема в Білорусі, Таджикистані та Узбекистані, а також самопроголошених державах на окупованій грузинській території - Абхазії та Південній Осетії.

Як відомо, у багатьох країнах світу президенту держави-агресорки загрожує арешт за ордером Міжнародного кримінального суду у справі про викрадення українскьих дітей, яких незаконно депортували до Росії.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відкликав свої особисті запевнення, що російського президента-диктатора Володимира Путіна не заарештують за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на саміт G20 до Ріо-де-Жанейро.

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