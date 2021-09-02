У який період хворі на COVID-19 мають найбільший ризик заразити коронавірусом інших - дослідження

У який період хворі на COVID-19 мають найбільший ризик заразити коронавірусом інших - дослідження

Дослідження стосується початкового штаму коронавірусу, тому, як нові штами впливають на динаміку зараження, наразі достеменно невідомо.

Найбільша ймовірність заразитись від хворого на COVID-19 – в проміжку між 2 днями до та 3 днями після появи симптомів коронавірусу. Найвищий ризик зараження – у день появи симптомів.

Про це свідчать результати дослідження науковців, які аналізували механізм передачі і зараження коронавірусною інфекцією серед населення китайської провінції Чжецзян з січня по серпень 2020 року, пише Medical News Today.

У дослідженні взяли участь 730 людей в яких діагностували COVID-19 і 8852 людини, котрі контактували з цими хворими. У них регулярно брали аналізи для тестування і стежили за їхнім станом щонайменше 90 днів після контакту, щоби переконатись, чи не з’явились симптоми пізніше.

Науковці дійшли висновку, що люди з безсимптомним перебігом радше за все заражались від таких же безсимптомних хворих. До того ж безсимптомні хворі мали нижчу ймовірність заразити інших, ніж хворі з легким чи середнім ступенем захворювання.

Також вчені з'ясували, як на шанс заразитися впливали місце й вид контактів.

Люди, які перебували в одному приміщенні, або ті, хто мав багато контактів з хворими на COVID-19, мали значно вищий ризик заразитись, ніж ті, хто мав поодинокий контакт із хворим у транспорті чи закритому приміщенні поза домом.

Якщо ж контакт відбувся з двома різними хворими в різних місцях, то ймовірність заразитись теж відповідно збільшувалася.

Утім це дослідження стосується початкового штаму коронавірусу, адже проводилося ще до розгортання вакцинації і появи нових штамів, зокрема "Дельти". Тож фахівці кажуть, що потребують нового, більш актуального дослідження.

"Як нові штами впливають на динаміку зараження, наразі не зрозуміло. Ми потребуємо окремих досліджень, щоби з’ясувати поширення зі штамом "Дельта" та поширення серед вакцинованих людей", - сказав доктор Мартінез.

Нагадаємо, лікар назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

Міністр Віктор Ляшко про поширення "Дельти" та до чого готуватися українцям

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання