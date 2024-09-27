У якому разі Білорусь застосує ядерну зброю: Лукашенко пригрозив Заходу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами одного з білоруських вишів розповів, у якому разі може бути застосована ядерна зброя, щоб захистити Білорусь і Росію.

Про це пише БелТА.

"Червона лінія – це державний кордон. Наступили на нього – відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося. Я чесно та відверто про це говорю", – зазначив Лукашенко.

Лукашенко сказав про те, в якому разі Білорусь застосує ядерну зброю.

"Я на форумі говорив, що напад на Білорусь – це Третя світова війна. Дякую, нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на Росію та Білорусь – ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. В цьому суть була моєї заяви. Як тільки вони нападають на нас (НАТО є НАТО, американці та поляки – вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського, знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки), ми застосовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується", – сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва може застосувати ядерну зброю "в разі агресії проти Росії та Білорусі".

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