У якому разі російські генерали можуть "прибрати" Путіна – глава МЗС Польщі відповів

Сікорський нагадав, що існує ланцюжок командування від міністерства оборони й Генерального штабу для використання ядерної зброї. Тому він не виключає, що самі генерали можуть ослухатися диктатора.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі немає жодних доказів про застосування Росією ядерної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild.

"Немає жодних доказів того, що боєголовки витягли зі сховища. Ми заздалегідь знали б, якби вони це зробили. … Це не та зброя, яка з'являється у нього одним натисканням кнопки. Існує нормальний ланцюжок команд від Міністерства оборони та Генерального штабу для її застосування", – сказав Сікорський.

За словами польського міністра, Путін має переконати своїх генералів виконати такий наказ. Адже ці генерали будуть знати, що виконання такого наказу означає стати військовим злочинцем.

"Тоді їхній вибір буде – або виконати такий наказ, або позбутися Путіна", – вважає глава МЗС Польщі.

Крім того, він нагадав, що США "дуже рішуче" попередили Росію, що використають свою конвенційну зброю "для знищення будь-якої російської цілі на окупованих територіях України", якщо РФ піде на ядерний удар.

"Я думаю, що це сильний фактор стримування", – додав Сікорський.

Нагадаємо, 22 квітня Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю НАТО в Польщі.

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