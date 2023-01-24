У якому стані ідеологічна підготовка в армії Росії: Жданов про пропаганду у лавах збройних сил країни-агресорки

Росіяни ще більше стали принижувати та пригнічувати інші народи у цивільному суспільстві. Водночас в їхній армії ситуація від часів СРСР дещо змінилася.

Про це йшлося у розповіді військового експерта Олега Жданова на його Youtube-каналі 24 січня.

"На сьогоднішній день росіяни – не найчисленніша нація у складі РФ. Припустимо, Татарстан – найбільший суб'єкт РФ. Так, лише юридично він не входить до складу РФ. Натомість, коли росіяни потрапляють до колективу, невеликий соціум, там все відбувається з точністю до навпаки", – зазначив експерт.

Щодо ідеологічного виховання в лавах збройних сил РФ, за словами Жданова, воно перетворилося на пропаганду. Як він сказав, за часів СРСР в армії існувала величезна система вертикалі. Наразі вертикаль наполовину зруйнована.

"Сьогодні ця система не відповідає своїм завданням щодо ідеологічного виховання особового складу. Ідеологію вони замінили на пропаганду, а це дві різні речі. Але пропаганда – нестійка. Вона дуже швидко руйнується", – додав він.

Додамо, що росіян закликають воювати "за царя и отечество". Кремль та його керівництво тягнуть на війну проти України своїх громадян за принципом: "Вставай, страна огромная".

Нагадаємо, що у Росії у лютому планується друга хвиля мобілізації, а навесні хочуть здійснити третю. До літа 2023-го РФ хоче зібрати 1 млн 200 тис. військових.

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