У Якутську військком та силовики влаштували облаву на дискотеці: їх побили

У нічному клубі російського Якутська силовики та військком намагалися влаштувати облаву на призовників. Але молоді люди побили непроханих гостей

Про це розповів якутський політик Віталій Обєдін.

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"Минулої п'ятниці один з питних закладів Якутська раптово увірвався натовп людей у формі, що супроводжували військкома, причому військком, ніби хабаровський. Почали роздавати повістки молодим людям, ті пішли у відмову, почалася сутичка. Тих, хто увырвався, "пом'яли", після чого всі розійшлися", – розповів Обєдин.

За його словами, місцева влада не має наміру розголошувати історію через незаконність облави. Але на господаря закладу вже почався тиск. Він у свою чергу загрожує опублікувати запис із камер спостереження.

"Те, що відбувається, зафіксовано на камеру, але запис поки не зливається, це крайній козир власника, якщо вже справа прийме зовсім неприємний оборот", — зазначив якутський політик.

Мобілізація до РФ

Нагадаємо, що 1 листопада російський диктатор Путін заявив про завершення мобілізації в РФ, але окремого указу про це він не підписував. За даними української розвідки, прихована мобілізація в Росії продовжується.

Зазначимо, що у Росії на війну з Україною "гребуть" усіх підряд, незважаючи на стан здоров'я чи затребуваність професії. Так, на одному з російських підприємств мобілізували всіх працівників-інженерів і замінити їх на деякий час.

У Москві мобілізували росіянина, який не може ходити. Лікарі порадили йому "пристосовуватися до окопу".

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