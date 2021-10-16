У Японії агентство нерухомості здає квартири, в яких нейромережа визначає, чи живий орендар

У Японії агентство нерухомості здає квартири, в яких нейромережа визначає, чи живий орендар

Компанія намагається боротися з смертямисамотніх людей, тіла яких після смерті виявляють за кілька місяців, а то й років.

У Японії намагаються за допомогою технологій виявляти людей, які помирають на самоті. Це допоможе знайти їхні тіла в квартирах раніше, ніж вони почнуть розкладатися.

Про це повідомляє видання Vice.com.

У кагенство з нерухомості R65 inc., яке допомагає літнім людям знімати житло, скаржаться, що через їхню смерть, житло потім важко здати - ціни на нерухомість, де хтось помер природною чи самотньою смертю, знижуються на 10–20 відсотків, на 30 відсотків - через самогубства та близько 50 відсотків - через вбивства та інші злочини. Тож у компанії вирішили використовувати нейромережу, щоб встановити, чи живий орендар.

Зараз працівники агенства встановлюють у будинках літніх людей служби моніторингу та датчики руху, які можуть виявляти, коли мешканці більше не рухаються. Завдяки встановленим датчикам руху, якщо протягом 20 годин у орендованому помешканні відсутній рух, система це визначає і орендареві телефонують з компанії, якщо він не відповідає на дзвінок, телефонують орендодавцеві чи ріелторові.

За словами засновника компанії Рьо Ямамото, використання штучного інтелекту для відстеження споживання електроенергії означає, що воно не є агресивним і захищає особисту конфіденційність, що є спірним питанням для багатьох його клієнтів.

"У нас були запитання про те, чи працює ця технологія, оскільки вона така тонка і ненав'язлива", - сказав він.

Tokyo Gas, основний постачальник газу та електроенергії для столиці та найближчих міст, встановив подібні технології, а з грудня цього року планує встановити датчики у понад 70 000 будинків.

Нагадаємо, що в ОАЕ сталася крадіжка грошей з банку з використанням нової технології кіберзлочинцями. Вони клонували голос директора однієї з компаній і викрали 35 млн доларів.

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