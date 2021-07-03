У Японії через сильний дощ стався зсув ґрунту: зруйновано будинки, десятки зниклих, є загиблі (фото)

У Японії через сильний дощ стався зсув ґрунту: зруйновано будинки, десятки зниклих, є загиблі (фото)

Через зсув у Японії знищено 10 житлових будинків.

В Японії в місті Атамі, префектурі Сідзуока, у суботу, 3 липня, після сильного дощу стався зсув ґрунту. Через це знищено 10 житлових будинків та зникло безвісти 20 людей.

Про це повідомляє видання Kyodo News.

Уряд префектури Сідзуока звернувся за допомогою до сил самооборони із проханням про сприяння в ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося в Атамі, де розташовані спа-курорти.

Прем'єр-міністр Есіхіде Суґа провів переговори з міністром з надзвичайних ситуацій Ясуфумі Танахасі з приводу зсуву та інших лих, пов'язаних з дощами.

Японське метеорологічне агентство закликало населення до максимальної обережності і пильності у зв'язку зі зсувами, повенями і підвищенням рівня води у річках. Наразі триває пошукова операція зниклих через зсув людей. Видання також повідомляє, що у порту Сідзуока знайдено мертвими двох людей, ймовірно вони стали жертвами зсуву.

Нагадаємо, в Японії вулицями міста гуляв бурий ведмідь, який поранив 4 людей та паралізував роботу аеропорту.

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