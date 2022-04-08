У Японії готуються оголосити про нові санкції проти Росії

У Японії готуються оголосити про нові санкції проти Росії

Обмеження стосуватимуться імпорту російського вугілля.

У п’ятницю, 8 квітня, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосить про нові санкції проти Росії через воєнні злочини, скоєні окупантами проти мирних жителів в Україні.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

За інформацією видання, нові санкційні заходи будуть стосуватися галузі енергетики. Зокрема, в Японії мають намір обмежити імпорт російського вугілля.

Початок пресконференції, на якій буде оголошено про нові санкції, очікується після 18:00 (12:00 за київським часом).

Раніше японський міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда оголосив про те, що влада поступово знижуватиме обсяг імпорту вугілля з РФ. У 2021 році Японія отримувала з Росії 13% від загального обсягу імпортного вугілля.

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти восьми фізичних осіб РФ та близько 30 російських структур. Нові санкції, запроваджені через розв'язану Кремлем війну проти України, зокрема, торкнулися найбільшого у світі виробника алмазів "Алроса".

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