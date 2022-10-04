У Японії оголосили повітряну тривогу через запуск балістичної ракети КНДР: відео

Японський уряд видав попередження, закликаючи жителів найпівнічнішого головного острова Хоккайдо та північно-східної префектури країни Аоморі залишатися в будівлях.

У вівторок, 4 жовтня, Північна Корея запустила балістичну ракету, яка могла пролетіти над територією Японії.

Про це повідомило японське видання Kyodo з посиланням на заяву уряду.

Північна Корея, ймовірно, випустила ракету в напрямку найпівнічнішого головного острова Японії Хоккайдо та його північно-східної префектури Аоморі. Уряд видав попередження, закликаючи жителів Хоккайдо та Аоморі залишатися в будівлях.

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Згодом з’явилося урядове повідомлення про те, що північнокорейська ракета, очевидно, впала за межами японських вод у Тихому океані. Повідомлень про постраждалих після ракетного обстрілу немає.

Японія одразу висловила рішучий протест проти запуску ракети, який став уже п’ятим за останніх десять днів.

Нагадаємо, попередній запуск ракети КНДР був здійснений у суботу, 1 жовтня, на знак протесту проти спільних військово-морських навчань, які відбулися минулого тижня за участю США та Південної Кореї.

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