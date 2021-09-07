У Японії після щеплення зіпсованою вакциною Moderna померла вже третя людина

У Японії після щеплення зіпсованою вакциною Moderna померла вже третя людина

Чоловік помер наступного дня після другого щеплення.

Помер третій житель Японії, який отримав обидві дози вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna з партії, у якій були виявлені сторонні предмети.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, пише видання Japan Times.

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Згідно з даними відомства, 49-річний чоловік отримав друге щеплення від COVID-19 11 серпня. Помер він на другий день. Зазначається, що у пацієнта була алергія на гречку і продукти з гречаного борошна.

Як заявили у МОЗ країни, причинно-наслідковий зв'язок між смертю і проведеною вакцинацією не встановлений.

Нагадаємо:

У серпні в Японії двоє людей померли після того, як отримали щеплення від коронавірусу вакциною Moderna з партії, в якій виявили тверді частки. Чоловіки у віці 30 років померли за кілька днів після щеплення другою дозою Moderna.

Чоловіки у віці 30 років померли за кілька днів після щеплення другою дозою Moderna. Міністерство охорони здоров’я Японії вирішило тимчасово призупинити використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna через домішки, які виявили в партії препарату. Відкликали три партії препарату.

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