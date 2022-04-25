У Японії померла найстаріша людина у світі: що про неї відомо

У Японії померла найстаріша людина у світі: що про неї відомо

Японка Кане Танака, яку 2019 року визнали найстарішою людиною на Землі, померла 19 квітня на 120 році життя.

Навіть в останні дні життя жінці подобалося грати в настільні ігри й розв’язувати математичні задачі. Вона також любила солодощі, зокрема газовані напої та шоколад.

Про це повідомляє CNN.

Кане Танака народилася 1903 року в сім'ї Кумакічі та Куми Ота, де вже було шестеро дітей. Кане пережила дві світові війни і побачила правління п'яти імператорів, починаючи від імператора-реформатора Мейдзі і закінчуючи його праправнуком, нинішнім імператором Нарухіто.

У 19 років вона вийшла заміж за Хідео Танаку, у них народилося четверо дітей, а п'ятого вони всиновили. Хідео керував сімейним бізнесом з виробництва рису, японських солодощів і локшини. Її чоловік і старший син воювали у Другій світовій війні, а син Нобуо навіть побував у полоні у СРСР, і повернувся до Японії 1947 року.

Кане Танака почала займатися сімейним бізнесом, після того, як її чоловіка призвали до армії, і продовжувала брати участь в управлінні сімейним магазином до 103 років.

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Нагадаємо, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю 16 грудня померла 135-річна жінка, яку вважали найстарішою людиною в світі.

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