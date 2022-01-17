У Японії різко відреагували на запуск одразу двох "балістичних ракет" з боку КНДР

У Японії різко відреагували на запуск одразу двох "балістичних ракет" з боку КНДР

Ракети пролетіли близько 300 кілометрів і приземлилися за межами виняткової економічної зони Японії.

В уряді Японії різко відреагували на запуск одразу двох ймовірних балістичних ракет з боку Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Ми рішуче засуджуємо низку дій Північної Кореї, зокрема неодноразові запуски балістичних ракет, які загрожують миру та безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти", - заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

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Зазначається, що запуск двох балістичних ракет малої дальності з району Сунань, на території якого розташований міжнародний аеропорт Пхеньяна, відбувся вранці в понеділок, 17 січня.

Японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив своєму уряду зробити все можливе для збору інформації про ракети, які, за словами очільника Міноборони країни Нобуо Кісі, пролетіли близько 300 кілометрів і приземлилися за межами виняткової економічної зони Японії.

Берегова охорона Японії випустила попередження для суден, що подорожують японськими водами, щоб вони остерігалися можливих атак. Водночас жодних повідомлень щодо фактичного пошкодження суден або літаків наразі немає. Тим часом в канцелярії прем'єра Японії створили кризовий штаб.

Північна Корея 5 та 11 січня здійснила випробування гіперзвукової ракети, а в п'ятницю запустила з потяга одразу дві балістичні ракети, які вразили цілі в Японському морі. Експерти оцінюють дії північнокорейської сторони як помсту за нові санкції США.

Професор Сеульського університету північнокорейських досліджень Кім Дон Юб сказав, що КНДР, можливо, провела ще один запуск для тиску на Вашингтон, і може продовжити нарощувати свою діяльність з випробувань, оскільки пообіцяла вжити більш рішучих заходів у зв'язку з "ворожістю США".

Минулого тижня Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти північнокорейців за їхню роль в отриманні обладнання та технологій для ракетних програм Північної Кореї. Згодом Держдеп також наказав запровадити санкції проти ще одного північнокорейця, росіянина і компанії з РФ.

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