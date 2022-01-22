У Японії стався землетрус магнітудою 6,6 балів: є постраждалі

В результаті постраждали щонайменше 10 людей.

На заході Японії стався потужний землетрус магнітудою 6,6. В результаті постраждали щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє japantimes.

Землетрус магнітудою 6,6 стався на південному заході та заході Японії вранці в суботу, в результаті чого щонайменше дев'ять постраждалих на тлі сильного поштовху, хоча хвилі цунамі не спровокували, повідомили в метеорологічному агентстві та місцевій владі.

Повідомляється, що землетрус стався близько 1:08 ранку в Міядзакі та Оіта на південно-західному головному острові Кюсю за японською шкалою сейсмічної інтенсивності 7 балів. Пізніше агентство переглянуло магнітуду землетрусу до 6,6.

В Оіті шестеро людей отримали поранення, більшість із них легкі, повідомляє місцева влада. У Міядзакі поліція підтвердила чотири поранення, в тому числі жінка віком 50 років, яка впала з ліжка.

Також повідомлялося про поранення в префектурах Сага і Кумамото на острові Кюсю.

Після землетрусу в Оіті сталося тимчасове відключення електроенергії, а в кількох місцях міста Оіта повідомлялося про пошкодження водопроводу.

Нагадаємо, що в Афганістані у понеділок, 17 січня, внаслідок землетрусу магнітудою 5,3 загинули щонайменше 26 людей, а ще четверо отримали поранення.

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