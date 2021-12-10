У Японії в ДТП з понад 20 автівками постраждали 11 людей

У Японії в ДТП з понад 20 автівками постраждали 11 людей

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

У Японії у п'ятницю, 10 грудня, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю понад 20 автомобілів постраждали щонайменше 11 людей.

Про це з місця події повідомляє інформагентство Kyodo.

Зазначається, що інцидент стався близько 8:40 за місцевим часом у місті Комакі, що в префектурі Айті.

За попередніми даними, вантажівка з причепом рухалася по центру дороги з трьома смугами, коли зіткнулася з автомобілем, що їхав попереду. Інші автомобілі, зокрема декілька трейлерів, "зіткнулися за інерцією".

В аварії постраждали щонайменше 11 людей, їх усіх госпіталізували. Один із травмованих, а саме 54-річний чоловік, отримав серйозні травми. Втім, за даними видання, небезпеки для життя немає.

Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Мексиці внаслідок перекидання вантажівки з причепом загинули щонайменше 49 мігрантів, а ще 58 отримали поранення.

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