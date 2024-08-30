У Японії вирує тайфун "Шаньшань": троє загиблих, масові відключення світла та скасовані рейси

У Японії - руйнівний тайфун "Шаньшань" з сильним вітром та дощем. Мільйонам людей в країні наказали евакуюватися зі своїх домівок.

Про це пише Reuters.

Тайфун призвів до загибелі щонайменше трьох осіб, знеструмлення понад 250 тисяч домогосподарств та скасування сотень авіарейсів. Тайфун приніс із собою сильні дощі та вітри з поривами до 55 метрів на секунду.

Потужний шторм накрив місто Сацумасендай, що на південному заході острова Кюсю. За даними метеорологічного агентства, тайфун може стати одним із найсильніших, які коли-небудь вражали цей регіон, а місцева влада видала накази про евакуацію мільйонів жителів у кількох префектурах.

Фото: Associated Press

Головний секретар Кабінету міністрів Йошімаса Хаяші повідомив, що внаслідок тайфуну загинуло троє осіб, одна людина зникла безвісти, двоє отримали серйозні поранення, ще п'ятеро дістали легкі поранення.

Через стихію великі автовиробники, зокрема Toyota та Nissan, призупинили роботу на деяких або всіх своїх внутрішніх заводах. Понад 600 внутрішніх авіарейсів було скасовано, а залізничне сполучення в багатьох районах Кюсю призупинено.

Фото: Associated Press

Тайфун "Шаньшань" рухатиметься над Кюсю протягом наступних кількох днів, а потім, за прогнозами, наблизиться до центральних і східних регіонів Японії, зокрема і до Токіо.

Нагадаємо, у Китаї зливові дощі та повені, спричинені тайфуном "Гаемі", призвели до загибелі щонайменше 30 осіб, ще понад 30 зникли безвісти.

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