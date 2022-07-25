У Японії вивергся вулкан Сакурадзіма: влада запровадила найвищий рівень небезпеки

У Японії на острові Кюсю вивергся вулкан Сакурадзіма.

Вулканічне каміння впало на відстані 2,5 км від вулкана.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Японське метеорологічне агентство (JMA).

Також читайте На Сицилії пробудився найбільший вулкан у Європі: відео

За словами офіційного представника JMA, рівень загрози виверження підвищили до найвищого та евакуювали 51 людину.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Йосіхіко Ісозакі зазначив, що повідомлень про жертви або руйнування через виверження поки не надходило.

Приблизно за 50 км від вулкана розташована атомна станція "Сендай". Там також не виявили жодних порушень.

Сакурадзіма - один із найактивніших вулканів Японії із регулярними виверженнями різного рівня. 2019 року він викинув попіл на висоту 5,5 км.

Раніше стало відомо, що у Конго знову прокинувся один з найбільших вулканів світу, який минулого року вбив десятки осіб.

Новини світу: на Сицилії знову активізувався вулкан Етна

Читайте також: