У Японії вперше за 15 місяців не зафіксували жодної COVID-смерті: уряд пом'якшує обмеження

У Японії вперше за 15 місяців не зафіксували жодної COVID-смерті: уряд пом'якшує обмеження

Від понеділка уряд пом'якшив обмеження на в'їзд, а також скоротив термін самоізоляції.

У Японії в понеділок, 8 листопада, вперше за 15 місяців не зареєстрували жодної смерті, пов'язаної з COVID-19.

Про це повідомлє The Associated Press.

Зазначається, що востаннє в країні впродовж доби не реєстрували летальних випадків коронавірусу 2 серпня 2020 року. Загалом від початку пандемії на території держави від ускладнень нової інфекції померли 18 310 пацієнтів.

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Від понеділка уряд пом'якшив обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих іноземних студентів, робітників та мандрівників, які планують здійснити короткострокову поїздку ділового характеру.

Самоізоляцію для японських громадян та іноземних резидентів також скоротили з десяти до трьох днів.

У виданні зауважують, що захворюваність на коронавірус в Японії знижується від вересня. Експерти пов'язують це із прогресом вакцинації, а також з широким поширенням носіння масок та використання засобів дезінфікування

Вакцинація в Японії, попри повільний початок, прискорилася у червні, і зараз майже 74% населення повністю імунізовано. Уряд планує розпочати ревакцинацію у грудні, а також використовувати нещодавно розроблені ліки від COVID-19.

Тим часом у Німеччині на тлі уповільнення вакцинації заявили про новий рекорд із рівня захворюваності на COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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