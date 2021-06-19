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У Японії вулицями міста гуляв бурий ведмідь: він поранив 4 людей та паралізував роботу аеропорту (фото, відео)

У Японії вулицями міста гуляв бурий ведмідь: він поранив 4 людей та паралізував роботу аеропорту (фото, відео)

AFP

Ведмідь також намагався потрапити на територію військової частини.

На півночі Японії в місті Саппоро мисливці застрелили бурого ведмедя, який гуляв житловим кварталом та поранив 4 людей, серед яких є військовий. 

Про це повідомляє The Guardian.

Ведмідь гуляв вулицями японського міста в п'ятницю, 18 червня. Він ходив дорогою та навіть наблизився до одного із житлових будинків, поранивши літнього чоловіка, який саме виносив сміття. Також ведмідь дряпав ворота казарми, де були військові. 

Через інцидент в місті Саппоро закрили школи та відмінили усі рейси в місцевому аеропорту.  На місце події прибули представники міста Саппоро, поліція Хоккайдо, місцева мисливська асоціація та інші структури. Вони координували зусилля з вилову бурого ведмедя, проте його все ж довелось застрелити. 

Через інцидент постраждало четверо людей, серед яких є військовий. 

У Японії відзначають, що ведмедів, які мешкають у лісі, частіше помічають у районах, заселених людьми під час пошуку їжі.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік дивом вцілів після зустрічі з ведмедем

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