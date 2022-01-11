У Японії заявили про запуск балістичної ракети з КНДР і збирають екстрене засідання

У Японії заявили про запуск балістичної ракети з КНДР і збирають екстрене засідання

Японія посилить контроль за військовою діяльністю Північної Кореї.

Берегова охорона Японії заявила, що Північна Корея 11 січня запустила балістичну ракету.

Про це повідомляють The Guardian, NHK та Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.

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"Для отримання додаткової інформації розвідувальні органи Південної Кореї та США проводять детальний аналіз", – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, збройні сили Південної Кореї у співпраці з США уважно стежать за переміщеннями північнокорейських військових і підтримують високу боєготовність.

Уряд Японії, своєю чергою, скликав екстрене засідання своєї групи реагування в канцелярії прем'єр-міністра для збору та аналізу інформації про імовірний запуск ракети.

Джерела в японському уряді повідомили місцеві ЗМІ, що снаряд, попередньо, впав у море за межами виняткової економічної зони Японії. Інформації про пошкодження суден чи літаків не надходило.

Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що повторні запуски снарядів викликають жаль, і Японія "підсилить моніторинг" військової діяльності Північної Кореї. Він доручив відповідним міністрам та посадовцям докласти всіх зусиль для збору інформації про запуск, забезпечуючи безпеку літаків та суден у Японії та навколо неї. Також Кісіда закликав їх бути готовими відреагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію.

Зауважимо, це вже другий запуск ракети КНДР у 2022 році. Про перше Японія заявила 5 січня.

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