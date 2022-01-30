У Японії заявили про запуск з КНДР балістичної ракети середньої дальності: подробиці

У Японії заявили про запуск з КНДР балістичної ракети середньої дальності: подробиці

Максимальна висота снаряда сягнула близько двох тисяч кілометрів.

Балістична ракета, запущена з КНДР вранці в неділю, 30 січня, пролетіла 800 км приблизно за пів години та впала за межами виняткової економічної зони Японії.

Про це із посиланням на японський уряд повідомляє Kyodo.

Зазначається, що максимальна висота снаряда сягнула близько двох тисяч кілометрів. "Схоже, що він був запущений (...) під вищим кутом, ніж зазвичай, і є ймовірність, що це балістична ракета середньої або більшої дальності", - йдеться у матеріалі.

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За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), запуск відбувся близько 7:52 за місцевим часом з північнокорейської провінції Чаган.

Як пише інформагентство Yonhap, президент Південної Кореї Мун Чже Ін за підсумками екстреного пленарного засідання Ради національної безпеки країни засудив запуск "балістичної ракети середньої дальності" з КНДР.

Він охарактеризував провокацію як "виклик зусиллям міжнародного співтовариства з денуклеаризації Корейського півострова, миру та стабільності на Корейському півострові та дипломатичному рішенню, а також як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН".

Водночас, підкреслив південнокорейський лідер, у вказаній ситуації необхідно дотримуватися принципу "рішення шляхом діалогу". Мун Чже Ін закликав Пхеньян припинити створювати напруженість і тиск та відповісти на пропозиції діалогу з боку міжнародного співтовариства.

Нагадаємо, що інцидент відбувся всього через три дні після того, як північнокорейські військові запустили в бік Японського моря дві тактичні ракети класу "земля-земля".

5 та 11 січня Північна Корея здійснила випробування гіперзвукової ракети, а 14 січня запустила з потяга одразу дві балістичні ракети, які вразили цілі в Японському морі.

17 січня з аеродрому в Пхеньяні випустили дві балістичні ракети малої дальності КН-24, а 25-го КНДР провела випробування двох крилатих ракет великої дальності.

Цього місяця Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти північнокорейців за їхню роль в отриманні обладнання та технологій для ракетних програм Північної Кореї. Згодом Держдеп також наказав запровадити санкції проти ще одного північнокорейця, росіянина і компанії з РФ.

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