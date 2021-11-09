У Японському морі сів на мілину і розломився контейнеровоз: капітан заявив про загрозу екіпажу

У Японському морі сів на мілину і розломився контейнеровоз: капітан заявив про загрозу екіпажу

Порятунок екіпажу ускладнюється сильним вітром і високими хвилями.

У Приморському краї РФ у вівторок, 9 листопада, поблизу мису Козино Японського моря панамський контейнеровоз "Rise Shine" із 14 членами екіпажу сів на мілину і розломився навпіл.

Про це інформує "Интерфакс".

Зазначається що о 10:30 за місцевим часом капітан судна надіслав повідомлення про загрозу членам екіпажу. У зв'язку із цим з міста Находка до місця інциденту вирушило рятувальне судно "Лазурит".

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Окрім того, до вильоту готують гелікоптер МІ-8 із надзвичайниками на борту. Вказується, що порятунок екіпажу ускладнюєтьсясильним вітром і високими хвилями (до чотирьох метрів). У районі оголосили штормове попередження.

Аварійно-рятувальні служби вживають заходів, щоб не допустити забруднення морської акваторії.

Тим часом Далекосхідна транспортна прокуратура РФ організувала перевірку виконання вимог законодавства про безпеку мореплавання, під час якої, зокрема, експерти нададуть оцінку своєчасності та повноти вжитих заходів щодо запобігання та ліквідації розливу нафтопродуктів.

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