У Ярославській області РФ на газопроводі пролунав вибух: спалахнула масштабна пожежа

У РФ заявили, що потерпілих через вибух немає.

В Ярославській області РФ у понеділок, 13 лютого, пролунав потужний вибух. На місці події спалахнула пожежа.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Вибух стався на резервній нитці підводного переходу магістрального газопроводу "Ухта-Торжок 3" через Волгу в Ярославській області. Його росіяни зняли на відео. Судячи з кадрів на місці події спалахнула масштабна пожежа.

Російські пропагандисти повідомляють, що причиною вибуху та пожежі став нібито розрив у з'єднаннях частин газопроводу. У РФ повідомляють, що займання уже локалізували, потерпілих немає.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці на Донеччині 7 лютого спалахнула чимала пожежа на газопроводі, заграву від якої видно і в обласному центрі.

Читайте також: