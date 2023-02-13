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У Ярославській області РФ на газопроводі пролунав вибух: спалахнула масштабна пожежа

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
421
Час на прочитання
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У Ярославській області РФ на газопроводі пролунав вибух: спалахнула масштабна пожежа

У РФ заявили, що потерпілих через вибух немає.

В Ярославській області РФ у понеділок, 13 лютого, пролунав потужний вибух. На місці події спалахнула пожежа. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Вибух стався на резервній нитці підводного переходу магістрального газопроводу "Ухта-Торжок 3" через Волгу в Ярославській області. Його росіяни зняли на відео. Судячи з кадрів на місці події спалахнула масштабна пожежа. 

Російські пропагандисти повідомляють, що причиною вибуху та пожежі став нібито розрив у з'єднаннях частин газопроводу. У РФ повідомляють, що займання уже локалізували, потерпілих немає. 

Нагадаємо, в окупованій Макіївці на Донеччині 7 лютого спалахнула чимала пожежа на газопроводі, заграву від якої видно і в обласному центрі.

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Дата публікації
Перегляди
421
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