У Єгипті масово отруїлися туристи: МЗС дізналося чи постраждали українці

До лікарні потрапили чотири десятки росіян.

В Хургаді в готелі AMC Royal отруїлося близько пів сотні туристів, майже всі з них росіяни. Серед потерпілих українців немає.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на РосЗМІ.

Зазначається, що 40, громадян РФ госпіталізовані, а після інциденту готель вирішили закрити на невизначений термін. Точні причини отруєння поки невідомі. В єгипетському Мінтуризмі лише кажуть, що інцидент трапився через "людські помилки".

Водночас, речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі УНІАН повідомив, що Посольство України в Єгипті з'ясовувало інформацію про можливу наявність українців серед постраждалих, проте самі громадяни України не зверталися до дипмісії.

"За наявною інформацією, українських туристів там не було", – сказав він.

Нагадаємо, раніше у Єгипті українці застрягли в аеропорту Хургади через пасажирку, у якої тест на коронавірус виявився позитивним. Що робити з жінкою вирішували 4 години.

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