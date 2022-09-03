У Єгипті перекинувся туристичний автобус дорогою до аквапарку: 8 загиблих, десятки поранених

У п’ятницю, 2 вересня, вісім пасажирів туристичного автобуса загинули внаслідок ДТП у Єгипті. Ще 38 отримали поранення.

Про це повідомляє видання "Аль-Ахрам" з посиланням на медслужби.

Аварія сталася поблизу місцевого курорту Айн-Сохна.

Повідомляється, що туристи прямували до аквапарку Ель-Галалу, щоб провести там день.

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Встановлено, що водій наїхав на блок огорожі, після чого автобус перекинувся та фактично розвалився на частини.

Кількість жертв може збільшитися, оскільки 14 людей отримали серйозні поранення та госпіталізовані у тяжкому стані.

Із восьми загиблих шестеро – жінки. Також померли чоловік та дитина.

Громадянство туристів наразі невідоме.

Нагадаємо, раніше на північному заході Туреччини з’їхав з дороги та перекинувся в урвище туристичний автобус. На місці ДТП загинув водій та четверо пасажирів.

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