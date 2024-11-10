У Єгипті сталася моторошна ДТП за участю українців (фото)

У Єгипті, поблизу міста Рас-Сідр на сході країни, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали щонайменше 41 людина, зокрема українські туристи.

Про це повідомив телеканал Cairo24.

Постраждалі українці отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед травмованих також є громадяни Азербайджану, Казахстану та Росії.

У Єгипті сталась ДТП / Фото: Cairo24

Постраждалих госпіталізували, однак інформація про їхній стан наразі відсутня. Причини аварії встановлюються.

Нагадаємо, у Непалі, в районі Сурхет, пасажирський автобус зірвався з висоти 150 метрів. Внаслідок аварії загинули чотири людини, 30 отримали травми.

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