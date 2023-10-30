У Єгипті туристка з Польщі поставила на місце росіян: відмовила у селфі та назвала агресорами

Полячка заявила, що нічого спільного з агресорами мати не хоче.

Туристка з Польщі поставила на місце росіян у Єгипті: дівчина відмовила їм у селфі та назвала агресорами.

Про це пише польський портал Onet.

Громадянка Польщі на ім’я Емілія розповіла про випадок, коли два росіянина попросили зробити з нею селфі, однак вона їм відмовила та заявила, що нічого спільного з агресорами мати не хоче.

Емілію також неприємно здивувала орієнтованість єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх на росіян. За її словами, це відчувається навіть у момент прибуття до Єгипту, ще в аеропорті.

Дівчина розповіла, що у терміналі після посадки можна було почути здебільшого російську музику, а на виході майоріли таблички в основному російською мовою, з якими туристів зустрічали туроператори.

Туристку неабияк обурило те, що під час заселення до готелю її з компанією друзів прийняли за громадян РФ, незважаючи на польські паспорти. Полякам видали брошури з довідковою інформацією російською мовою. Полячка каже, що це стало критичною точкою. "Я сказала, що не розумію ці ієрогліфи і попросила англійську версію", – зазначила вона.

Дівчина додала, що її також неприємно вразили єгипетські бари, де "на квадратний метр по 10 росіян та грає російська музика".

Нагадаєсмо, польська служба державної охорони виявила датник стеження в автомобілі, який належить канцелярії президента Анджея Дуди.

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