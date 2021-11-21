Стіна пилу біля столиці та закриті школи через негоду: Єгипет накрили грози та піщана буря

Через скупчення дощової води затопило також кіоски й автомобілі.
У Єгипті 20 листопада за 90 кілометрів від столиці містян накрила піщана буря, а через зливи у десятках провінцій країни не працюють школи.
Про це повідомляє єгипетське видання Al-Ahram.
За даними Єгипетського метеорологічного управління, опади спричинені грозовими хмарами, які накопичуються над різними частинами північного узбережжя країни. Повідомляється, що в окремих районах злива тривала понад півгодини.
Через скупчення дощової води кіоски й автомобілі затопило. Вакуумні вантажівки на дорогах зливали воду, аби зменшити затори.
Від негоди постраждала і столиця Єгипту Каїр, проте комунальникам вдалося в більшості районів впоралися з опадами.
За 90 кілометрів від Каїру в місті Файюм того ж дня пройшлася піщана буря. Внаслідок цього, як запобіжний захід влада вирішила відмінити навчання і закрити школи.
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