У Єгипті жінка 43 роки прикидалась чоловіком: чим все закінчилося

У Єгипті жінка 43 роки прикидалась чоловіком: чим все закінчилося

Коли таємниця розкрилася, єгиптянка виїхала з рідного міста.

Єгиптянка Сіса Абу Даух понад 40 років приховувала свою стать і вдавала себе за чоловіка, щоб мати заробіток.

Про це пише Lenta.ru.

Після смерті чоловіка вона залишилася без заробітку за кілька місяців до народження дочки. Рідні хотіли видати її заміж удруге, але 22-річна дівчина не хотіла більше створювати сім'ю

Щоб влаштуватися на роботу, їй довелося приховати, що вона жінка. Вона носила галабею (довге чоловіче вбрання з широкими рукавами) та білий тюрбан. Жінка працювала на завантаженні цегли та цементу, а також займалася будівництвом.

Вдавати себе за чоловіка їй вдавалося протягом 43 років. Коли таємниця розкрилася, єгиптянка виїхала з рідного міста.

У 2022 році єгипетська влада вручила їй нагороду за "ідеальне материнство".

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Раніше стало відомо, що в іракському Курдистані брат застрелив 23-річну жінку-трансгендера. Поліція проводить розслідування.

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