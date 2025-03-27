У Єгипті затонув батискаф із росіянами на борту: подробиці інциденту

Батискаф Sindbad Submarines

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Біля узбережжя Єгипту вранці 27 березня затонув туристичний підводний човен Sindbad Submarines. Через інцидент із батискафом загинули шестеро людей, ще дев’ятеро отримали поранення.

Про це повідомила BBC.

Батискаф компанії Sindbad Submarines затонув на відстані 1 км від берега міста Хургада. За попередніми даними, на борту судна перебували 45 пасажирів, серед яких були й діти.

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Місцева влада Хургади поінформувала, що в аварії загинуло шестеро іноземців, ще дев’ятеро травмувались. Попередньо відомо, що вдалося врятувати 29 пасажирів.

Усі туристи на борту батискафа були росіянами – це підтвердило посольство РФ у Єгипті. За інформацією дипвідомства, загинули четверо російських громадян. Інформація щодо кількох інших пасажирів уточнюється.

Що стало причиною затоплення підводного човна, поки невідомо. Водночас російські телеграм-канали повідомляють, що причиною аварії могло стати те, що один із двох пілотів не впорався з керуванням і налетів на риф. Підводний човен перекинувся і сталася розгерметизація салону.

За даними телеграм-каналів, російські туристи неодноразово скаржилися на стан батискафу Sindbad 2024 року. Вони розповідали, що судно було обшарпане, система вентиляції практично не працювала, було нічим дихати, а капітан узагалі давав керувати судном туристці.

До слова, компанія Sindbad Submarines пропонує занурення на батискафі на 25 м для дослідження 500-метрового коралового рифу і його морських мешканців. Судно налічує 44 пасажирських місця.

До слова, восени 2024 року в Червоному морі біля берегів Єгипту затонула яхта Sea Story, на борту якого перебувало понад 30 пасажирів і 14 членів екіпажу.