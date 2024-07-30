У Єкатеринбурзі горить оборонний завод, де виготовляють електроніку для балістичних ракет (відео)

У Єкатеринбурзі (РФ) вогонь охопив площу в 1000 кв м. Пожежа сталася на заводі, де виготовляють електроніку для ракето-космічної та іншої техніки, зокрема, міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це свідчать численні відео місцевих ЗМІ та пабліків.

А саме, загорівся цех науково-виробичого об'єднання (НПО) автоматики ім. академика Семихатова.

Очевидці повідомляють, що з даху будівлі летять шматки попелу. За ЗМІ, горить не лише дах, а й саме приміщення.

Пізніше пропагандистське агентство ТАРС заявило, що дах цеху частково обвалився.

Є інформація, що у будівлі тривали зварювальні роботи, тож на місці можуть перебувати два кисневі балони.

Співробітників цеху евакуювали.

У МНС РФ повідомили, що пожежники у Свердловській області гасять покрівлю у будівлі з хімічною продукцією (але назва підприємства не наводиться). Інформації щодо постраждалих немає.

Раніше у Росії палала нафтобаза після атаки дронів. Пожежі було надано третій ранг. 49 пожежників та 14 одиниць техніки було задіяно для гасіння вогню.

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