У Єкатеринбурзі стався вибух на підстанції, яка живить заводи ВПК РФ – відео

У Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції.

У російському Єкатеринбурзі у ніч проти 2 березня стався вибух на електропідстанції "Калінінська". На місці події знайшли сліди вибухових речовин. Передбачається, що було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Про це пишуть РосЗМІ.

Підстанція, де стався вибух, забезпечує електроенергією три оборонні заводи.

Росіяни традиційно звинувачують у вибуху Україну, проте не можуть пояснити, як ЗСУ "потрапили на територію підстанції".

Адже станція огороджена бетонним парканом, а вхід до неї можливий лише через КПП.

Пропагандисти переконують, що вибух на роботу станції та заводів не вплинув.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі безпілотник врізався у багатоповерхівку (фото, відео).

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