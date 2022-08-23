У Ємені блискавка влучила у похоронну процесію: 6 людей загинули, ще 17 поранено

Від липня у Ємені від паводків, злив та блискавок загинуло щонайменше 97 людей. Країна вже кілька тижнів потерпає від екстремальних погодних умов.
У Ємені під час похоронної процесії блискавка влучила у натовп людей – загинули шестеро людей, ще 17 отримали поранення.
Про це пише Еnglish.news.
Інцидент трапився у районі Аша північної провінції Амран.
Зазначається, що громадянська війна у Ємені суттєво ослабила національну систему охорони здоров’я та вивела з ладу багато об’єктів очистки води та санітарії, що підвищило ризик спалахів холери та діареї під час сезону дощів.
Нагадаємо, у США на пляжі віднесена вітром парасоля вбила жінку.
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