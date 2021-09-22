У Ємені публічно застрелили дев'ятьох "поплічників" Трампа, жорстока страта демонструвалася на великих екранах

За цим спостерігали сотні солдатів і цивільних.

У Сані 18 вересня приведений у виконання смертний вирок у справі про вбивство в 2018 році одного з керівників хуситів Салаха ас-Самада - президента створеної проіранськими бойовиками адміністрації Ємену. Він був убитий в результаті авіаудару сунітської коаліції по Ходейді.

Про це поінформувало newsru.co.il.

Також читайте США завдали удару по ватажку угруповання "Аль-Каїда" в Ємені

Загалом до смертної кари було засуджено 16 осіб, проте лише дев'ять з них розстріляли на одній з площ столиці.

Стосовно решти вердикт був винесений заочно, серед них - колишній президент США Дональд Трамп і спадкоємець саудівського престолу принц Мухаммад бін Салман, які потрапили до списку "смертників" через те, що інцидент трапився під час їхньої каденції.

Зазначається, що страта демонструвалася на великих екранах, встановлених на площі Тахрір. За цим спостерігали сотні солдатів і цивільних. Публічний характер заходу викликав обурення з боку єменців, пише SABA.

Дев'ять страчених, зокрема 17-річний юнак, були заарештовані за кілька місяців після загибелі Ас-Самада. Відомо, що після затримання вони перебували в ув'язненні, де, імовірно, утримувалися у важких умовах.

За інформацією Mirror, чоловіків було визнано винними у шпигунстві та передачі конфіденційної інформації коаліції під керівництвом Саудівської Аравії.

На фотографіях та відео розстрілів, видно, що військові розстрілюють чоловіків у спину, руки в них зв'язані.

Страту "шпигунів" хусити відсвіткували танцями.

This is how Iran-backed Houthis celebrated the execution of 9 Yemenis yesterday.

Dancing!#Yemen



pic.twitter.com/oZUHHmoEcO — أروى الصليحي (@ArwaAlsolaihi) September 19, 2021

Міжнародна спільнота засудила вбивства.

"Європейський Союз засуджує страту у Сані 18 вересня дев'яти осіб, можливо, і неповнолітніх. Також є повідомлення про порушення судового процесу та звинувачення у жорстокому поводженні. Європейський Союз рішуче виступає проти смертної кари в будь-який час і за будь-яких обставин", - йдеться в заяві представника ЄС.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш також закликав до мораторію на застосування смертної кари в Ємені та до мирного врегулювання конфлікту на переговорах.

Посольство США в Ємені засудило "фіктивний суд після років катувань і зловживань" хуситами.

Британія ж заявила, що страти продемонстрували "байдужість до людської гідності та відверте ігнорування чесного судового розгляду та належного процесу".

Своєю чергою Міністерство закордонних справ хуситів назвало критику "втручанням у внутрішні справи" та звинуватило ООН та Захід у ігноруванні "злочинів коаліції".

Нагадаємо:

Війна в Ємені триває від 2014 року. Збройне протистояння у країні загострилося від весни 2015 року, коли в конфлікт втрутилася коаліція арабських держав на чолі з Саудівською Аравією. Шиїтських повстанців-хуситів підтримує Іран, а адміністрацію президента Хаді - арабська коаліція на чолі з Саудівською Аравією. За оцінками ООН, кількість загиблих внаслідок лише бойових дій лише на кінець 2019 року перевищила 100 тисяч, ще 130 тисяч людей померли внаслідок голоду та захворювань, спричинених війною.

У Ємені терористи вчинили замах на урядовців підірвавши летовище

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання