У Єрусалимі під час жорстких сутичок з поліцією Ізраїлю заарештували понад 20 палестинців: відео

У Єрусалимі під час жорстких сутичок з поліцією Ізраїлю заарештували понад 20 палестинців: відео

Учасники заворушень напали на пасажирський автобус, є постраждалі.

В Ізраїлі у вівторок, 19 жовтня, 22 людей заарештували під час жорстких сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками поблизу Дамаських воріт у Старому місті Єрусалима.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що підозрювані нібито кидали каміння в автомобілі. Зокрема, увечері учасники заворушень напали на автобус, який прямував до Стіни Плачу. Внаслідок інциденту постраждав водій і 16-річний пасажир.

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За даними видання, 38-річному чоловікові в голову влучив уламок скла, а підліток отримав удар каменем в живіт. Обох потерпілих госпіталізували, їхній стан оцінюють як задовільний.

Окрім того, під час сутичок легкі поранення від кидка камінням отримав військовослужбовець з "Голані".

У виданні вказують, що це не перше за останній час повідомлення про напад на автобус. Ескалація напруженості у Старому місті спостерігається впродовж кількох днів. На початку тижня автобуси змінили свій маршрут, щоб не проїжджати попри Дамаські ворота.

Тим часом палестинські ЗМІ пишуть про щонайменше 55 поранених під час сутичок палестинців.

ערבים רגמו באבנים אוטובוס סמוך לשער האריות בעיר העתיקה בירושלים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק לאוטובוס@SuleimanMas1

(צילום: יחיאל גורפיין) pic.twitter.com/w9E2axo3fH — כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2021

תיעוד: שוטר ירה באוויר סמוך לשער הפרחים בירושלים, לאחר שמתפרעים ערבים יידו אבנים על אוטובוס@moyshis pic.twitter.com/dkua9xcJds — כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

У серпні на кордоні Ізраїлю і Сектора Гази внаслідок сутичок постраждав щонайменше 41 палестинець і один ізраїльський прикордонник. 13-річний хлопчик був поранений в голову, а ще одній дитині в шию влучила гумова куля.

Нагадаємо, що 21 травня після 11 днів бойових дій почалося перемир'я між Ізраїлем та радикальним рухом "ХАМАС", який контролює Сектор Гази.

"Найзначніша ескалація бойових дій від 2014 року" призвела до загибелі щонайменше 248 осіб, зокрема 66 дітей і 39 жінок, в Газі та 12 людей, зокрема двох дітей, в Ізраїлі.

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