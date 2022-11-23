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У Єрусалимі сталися вибухи на автобусних станціях, відомо про 15 постраждалих (фото, відео)

У Єрусалимі сталися вибухи на автобусних станціях, відомо про 15 постраждалих (фото, відео)

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
878
Час на прочитання
2 хв
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У Єрусалимі сталися вибухи на автобусних станціях, відомо про 15 постраждалих (фото, відео)

Фото/Twitter: Amichai Stein

Перше повідомлення про вибух надійшло близько 7-ї ранку.

У середу вранці, 23 листопада, у Єрусалимі пролунали вибухи на двох автобусних станціях. Відомо про щонайменше 15 постраждалих. Перший вибух стався у західній частині міста, другий – у північній.  

Про це повідомляє RFI.  

Відомо, що перший вибух стався на автобусній станції на західному виїзді з Єрусалима біля Центрального автовокзалу в районі Рамот, поранення отримали 12 осіб, двоє з них – у важкому стані. 

Наступний вибух стався біля перехрестя Рамот у північній частині Єрусалима – пошкоджено автобус, поранення отримали троє людей.

За даними поліції, вибухи пролунали з інтервалом у пів години, на місцях працюють сапери та інші сили, які "збирають докази та перевіряють територію на наявність підозрюваних". Поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.

Причини вибухів ще невстановлені, але ізраїльська поліція заявила, що один із вибухів, ймовірно, стався через бомбу, яку залишили в сумці біля автобуса.

Одне з місцевих ЗМІ повідомляє, що за попередніми даними причиною вибуху став пристрій, встановлений на мотоциклі поряд з автобусною зупинкою.

Нагадаємо, у Стамбулі після недавнього теракту знову неспокійно. В районі міста Фатіх пролунали вибухи, а також зайнялися кілька припаркованих авто.

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Дата публікації
Перегляди
878
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