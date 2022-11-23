У Єрусалимі сталися вибухи на автобусних станціях, відомо про 15 постраждалих (фото, відео)

У середу вранці, 23 листопада, у Єрусалимі пролунали вибухи на двох автобусних станціях. Відомо про щонайменше 15 постраждалих. Перший вибух стався у західній частині міста, другий – у північній.

Про це повідомляє RFI.

Відомо, що перший вибух стався на автобусній станції на західному виїзді з Єрусалима біля Центрального автовокзалу в районі Рамот, поранення отримали 12 осіб, двоє з них – у важкому стані.

2 simultaneously terror attacks in Jerusalem;



* 10 injured in a bomb explosion at a bus station in Givat Shaul: 2 Critically injured injured, 2 seriously injured and 6 other injured



* 2 slightly injured in a bomb explosion at a bus station in Ramot pic.twitter.com/wSSfWo8B7e — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Наступний вибух стався біля перехрестя Рамот у північній частині Єрусалима – пошкоджено автобус, поранення отримали троє людей.

La zone de la première explosion à la station d'autobus située à l'entrée de Jérusalem. Le chaos!!! Nouveau bilan: 11 blessés!! Formez ce gouvernement sans plus attendre!! pic.twitter.com/tHN10nyNlk — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 23, 2022

За даними поліції, вибухи пролунали з інтервалом у пів години, на місцях працюють сапери та інші сили, які "збирають докази та перевіряють територію на наявність підозрюваних". Поліція блокує автовокзали та автобусні зупинки. Ведеться пошук вибухових пристроїв.

#BREAKING: 7 injured in an explosion at a bus station in Jerusalem; some of them in serious condition pic.twitter.com/wWI1XDnDJc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 23, 2022

Причини вибухів ще невстановлені, але ізраїльська поліція заявила, що один із вибухів, ймовірно, стався через бомбу, яку залишили в сумці біля автобуса.

Одне з місцевих ЗМІ повідомляє, що за попередніми даними причиною вибуху став пристрій, встановлений на мотоциклі поряд з автобусною зупинкою.

Terrorists conducted two bomb attacks at bus stops in Jerusalem this morning. Approximately 13 injured, 2 critically. Here is the first of the bombs. pic.twitter.com/HVQAqajgD2 — Mike (@Doranimated) November 23, 2022

Нагадаємо, у Стамбулі після недавнього теракту знову неспокійно. В районі міста Фатіх пролунали вибухи, а також зайнялися кілька припаркованих авто.

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