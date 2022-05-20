У ЄС думають, як профінансувати відбудову України за рахунок заморожених активів російських олігархів

У ЄС думають, як профінансувати відбудову України за рахунок заморожених активів російських олігархів

Європейський Союз шукає шляхи використання заморожених активів російських олігархів для фінансування відбудови України після війни.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Росія також "має зробити свій внесок" до цього процесу.

Про це повідомляє Reuters.

"Наші юристи інтенсивно працюють над пошуком можливих шляхів використання заморожених активів олігархів для відбудови України. Я думаю, що Росія також має зробити свій внесок", - сказала вона.

Фон дер Ляєн також сказала, що виступає за поєднання довгострокової реконструкції України з реформами, необхідними для її приєднання до Європейського Союзу.

"Процес вступу багато в чому залежить від того, як поведе себе кандидат і що він робить. Україна хоче приєднатися до ЄС за будь-яку ціну, а це означає, що мотивація є великою для проведення необхідних реформ", - пяснила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії каже, що ЄС повинен буде співфінансувати відбудову України. Крім того, Україні слід буде одночасно займатися і реформами, наприклад, протидією корупції чи розбудовою верховенства права.

Нагадаємо, у середу, 18 травня, Європейська комісія затвердила план післявоєнної відбудови України, який складатиметься з чотирьох ключових пунктів. Прем'єр міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європейський Союз буде спиратися на план, який розробляє Нацрада з питань повоєнного відновлення України.

ЄС має план повоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро в обмін на реформи

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