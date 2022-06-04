У ЄС хочуть спростити процедуру отримання водійського посвідчення для українських біженців

Єврокомісія планує розробити спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.

Такий крок допоможе українським біженцям і транспортним компаніям. Наразі на федеральний уряд рівні ЄС обговорює з Європейською комісією можливості визнання українських водійських прав.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на німецький уряд.

Зазначається, що речниця від Лівих хотіла дізнатися, чи планує федеральний уряд винятки, оскільки новий іспит з водіння в Німеччині спричинить для біженців значні витрати, потребуватиме часу і матиме перешкоди, зокрема, у вигляді мовного бар’єру. Крім того, багатьом біженцям потрібні водійські права для отримання роботи.

Слід зазначити, що іноземцям, які проживають в Німеччині та приїжджають з країн, які не входять до ЄС, зазвичай дозволяється керувати автомобілем протягом шести місяців з водійськими правами своєї країни. Після цього потрібне водійське посвідчення, видане в Німеччині.

Нагадаємо, Канада вирішила запустити нову програму підтримки для українських біженців. Так, українці, які приїжджають до Канади, можуть претендувати на урядову одноразову фінансову допомогу.

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