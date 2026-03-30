У ЄС готують п’ять сценаріїв, якщо Орбан переможе

Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

У Європейському Союзі обговорюють низку сценаріїв реагування на можливу перемогу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах. Дипломати ЄС розглядають щонайменше п’ять способів.

Про це пише видання Politico.

Один із європейських чиновників зазначив, що у разі перемоги угорського прем’єра «почнеться справжня боротьба» за збереження єдності блоку.

Реклама

Ключові стратегії

Зміна правил голосування

Один із найбільш обговорюваних варіантів у ЄС — це розширення використання голосування кваліфікованою більшістю. Наразі низка важливих рішень у ЄС потребує одностайної підтримки всіх держав-членів. У разі переходу до системи кваліфікованої більшості рішення ухвалювалися б, якщо їх підтримають щонайменше 55% країн, які представляють 65% населення Євросоюзу. Такий підхід може зменшити можливості окремих держав блокувати політичні рішення.

Європа кількох форматів

Ще один сценарій щодо Орбана передбачає ширше використання гнучких форматів співпраці, коли група країн ЄС може рухатися вперед у певних політичних чи економічних питаннях без участі всіх членів союзу.

Фінансовий тиск

Третій варіант ЄС полягає у посиленні механізмів фінансового контролю. Європейська комісія вже пропонувала пов’язати виділення коштів з бюджету ЄС з дотриманням принципів верховенства права. У разі порушень виплати для Угорщини чи іншої країни можуть бути призупинені або заблоковані.

Призупинення права голосу

Серед радикальніших заходів у ЄС називають застосування статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволяє призупинити право голосу країни-члена, якщо вона порушує фундаментальні цінності блоку. Проте для такого рішення необхідна підтримка всіх інших держав ЄС, що робить цей сценарій тиску на Угорщину малоймовірним.

Реклама

Виключення Угорщини з ЄС

Такого прецеденту в історії союзу ще не було, і більшість дипломатів вважає цей варіант політично небезпечним, адже він може підштовхнути Будапешт до ще тіснішої співпраці з Росією.

У ЄС сподіваються, що Орбан програє вибори — останні новини

Багато чиновників Євросоюзу сподівається, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан програє вибори 12 квітня, що може покласти край блокуванню рішень ЄС. Але Брюссель не розраховує на «революцію» у політиці Будапешта після приходу до влади опозиційної Тиси.

Якщо ж Орбан переможе і продовжить користуватися своїм правом вето, деякі політики очікують на спроби відсунути Угорщину «на другий план».

Тісні зв’язки уряду Орбана з Кремлем після повномасштабного вторгнення Росії до України призвели до глибшого розриву між Будапештом та багатьма західними столицями.

Реклама

Деякі політики Євросоюзу сподіваються на початок «нової ери» у відносинах з Будапештом у разі перемоги на виборах 12 квітня опозиційної партії «Тиса», але серед них панує й обережність.

Згідно з даними опитування Інституту громадської думки та ринкових досліджень Medián, в Угорщині продовжує зростати перевага опозиційної партії «Тиса» перед парламентськими виборами. Ця політсила випереджає правлячу коаліцію «Фідес» на 16 відсоткових пунктів.

23 березня Мадяр заявив, що в разі перемоги його партія усуне ключових соратників прем’єр-міністра Орбана з посад, назвавши його оточення «мафією».