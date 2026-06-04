У ЄС готують резонансне рішення щодо українців призовного віку: що обговорюють

Українські чоловіки в Європі / © ТСН

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Українських чоловіків призовного віку можуть позбавити права на автоматичне отримання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Таку можливість обговорюють міністри внутрішніх справ держав ЄС.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit.

За інформацією видання, Німеччина виступає за те, щоб українці призовного віку були виключені з дії спрощеної процедури, передбаченої Директивою про масовий притік біженців. У такому разі чоловіки віком від 23 до 60 років, які вперше прибуватимуть до ЄС, повинні будуть проходити стандартну індивідуальну процедуру розгляду заяв на притулок.

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«Ми допускаємо продовження дії Директиви про масовий притік біженців», — заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт. Водночас він наголосив, що Берлін прагне виключити українських чоловіків призовного віку з механізму автоматичного надання захисту.

Ініціативу також підтримує Австрія. Міністр внутрішніх справ країни Герхард Карнер заявив, що «рішуче виступає за скасування автоматизму», коли йдеться про чоловіків призовного віку.

У Швеції також нагадали, що Україна потребує більшої кількості чоловіків призовного віку для протидії російській агресії.

Своєю чергою єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Бруннер висловив сподівання на досягнення консенсусу між державами-членами ЄС. За його словами, необхідно дослухатися до країн, «які зазнають найбільшого навантаження».

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Від початку повномасштабної російської загарбницької війни Німеччина прийняла понад 1,1 мільйона українців. Іншими ключовими країнами за кількістю прийнятих біженців є Польща та Чехія.

Наразі статус тимчасового захисту для українських біженців у Євросоюзі продовжено до березня 2027 року. Однак найближчим часом Європейська комісія має представити пропозиції щодо подальшої долі цього механізму.

Нагадаємо, Єврокомісія не виключає, що новоприбулі з України чоловіки призовного віку можуть не отримувати тимчасовий захист у ЄС. Про це заявила представниця Генерального директорату ЄК з питань міграції та внутрішніх справ Корінна Улльріх.

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