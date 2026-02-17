У ЄС готують тривожне рішення для українських біженців: кого зачепить

Українські біженці

Спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура закликав уніфікувати міграційне законодавство. Його політична сила SPD заперечує проти спрощеної процедури оформлення посвідок на проживання для українців, аргументуючи це необхідністю рівних умов для всіх мігрантів.

Про це пише видання Ceske Noviny.

У чеській коаліційній раді назріває серйозна дискусія щодо подальшого перебування українських біженців в країні. Так, Томіо Окамура заявив про намір заблокувати проєкт постанови, який мав би спростити перехід українців на статус довгострокового проживання вже цього року.

Таким чином, жорстка позиція політичної сили SPD може суттєво ускладнити легалізацію для тисяч українських родин, які розглядають Чехію як місце для тривалого життя.

Жодних винятків

Голова нижньої палати чеського парламенту наголосив, що його міністри голосуватимуть проти проєкту МВС. Основна претензія полягає у вимозі дотримання загальних правил для всіх без винятку іноземців.

«Необхідно, щоб усі відповідали стандартним умовам і не було жодних винятків. Жоден іноземець не повинен мати спрощених умов порівняно з іншими», — каже Окамура.

Наразі коаліція працює над глобальним посиленням міграційного законодавства. Очікується, що Міністерство внутрішніх справ підготує новий суворий закон про перебування іноземців до травня 2026 року.

Хто наразі має право на статус

Згідно з чинним регламентом МВС, біженці з України можуть претендувати на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання лише за дотримання жорстких критеріїв:

Термін перебування: не менше двох років у статусі тимчасового захисту.

Фінансова стабільність: офіційний річний дохід має перевищувати 440 тисяч чеських крон (приблизно 17,4 тисячі євро).

Громадські організації вже неодноразово критикували ці умови, називаючи їх занадто суворими та доступними лише для вузького кола осіб.

Легалізація українців у Чехії: статистика і реальність

Ситуація з легалізацією українців у Чехії на початок 2026 року виглядає наступним чином:

Загальна кількість: станом на кінець 2025 року тимчасовий захист мали 393 056 осіб (близько 3,6% населення Чехії).

Попит на статус: у 2025 році заявки на довгострокове проживання подали близько 80 тисяч українців .

Результат: лише понад 16 тисяч осіб змогли успішно пройти перевірку та отримати дозвіл.

Тимчасовий захист наразі гарантує українцям доступ до медицини, освіти та ринку праці, проте питання довгострокової перспективи залишається відкритим через політичні розбіжності всередині чеської влади.

Скільки біженців повернеться до України після війни

Після закінчення війни до України можуть повернутися від 3 до 3,5 млн біженців. Таку оцінку озвучила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) в Україні Бернадетт Кастель-Холлінгсворт під час брифінгу для іноземних дипломатів.

Прогнози свідчать, що більше біженців повернеться з країн південної та східної Європи, менше — з північних регіонів.

«Є відмінності між центральною та східною Європою і північними країнами. З півдня та сходу Європи бажання повернутися значно вищe», — уточнила представниця УВКБ.

Правила для українських біженців — останні новини

Ірландія

В Ірландії влада автоматично подовжила імміграційні дозволи українських біженців до 4 березня 2027 року. Про це йдеться у повідомленні офіційного порталу Імміграційної служби Ірландії. Це рішення спростить юридичну ситуацію для українських біженців, зокрема, дозволить їм легально проживати, працювати без додаткових дозволів, а також отримувати доступ до медичної допомоги та освіти. Також вони матимуть можливість подорожувати європейськими країнами до 90 днів.

Подовження дії тимчасового захисту також надається іншим бенефіціарам Директиви про тимчасовий захист, що включає осіб без громадянства. Рішення базується на рекомендаціях Міністерства юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії.

Зазначимо, від лютого 2022 року понад 120 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Ірландії, з них приблизно 83 тисячі залишаються у країні.

Італія

Наприкінці 2025 року Італія вирішила продовжити тимчасовий захист для громадян України. Це стосується осіб, які вже мають дозвіл на проживання на підставі гуманітарного статусу. Продовження дозволяє їм зберегти легальне проживання, доступ до роботи та соціальних послуг. Про це повідомляє Visit Ukraine.

Українці в Італії зможуть поновлювати свої посвідки на проживання під тимчасовим захистом до березня 2027 року. Це рішення відповідає позиції Європейського Союзу. Дозвіл на проживання (Persso di soggiorno), термін дії якого закінчується 4 березня 2026 року, може бути поновлений відповідно до положень нового указу. Для цього необхідно записатися до офісу департаменту громадської безпеки МВС (Questura). Запис триватиме від січня 2026 року. З оформленням документів не слід зволікати, оскільки можливі навантаження в міграційних службах на початку року.

Українці, які продовжать свій тимчасовий захист, матимуть доступ до медицини, освіти для дітей та можливості працювати та отримувати соціальні виплати.

Італія продовжує фінансову підтримку новоприбулих українських біженців. Зокрема, протягом трьох місяців одна людина може отримувати €300 та додатково €150 на кожну неповнолітню дитину.