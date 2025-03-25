У ЄС можуть почати призивати жінок на військову службу - Bloomberg

Данія планує розширити обов’язковий військовий призов, включивши до нього жінок, щоб зміцнити свою обороноздатність. Уряд країни розглядає можливість збільшення чисельності військовослужбовців, адаптуючись до змін у сфері безпеки в Європі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За інформацією ЗМІ, міністр оборони Данії заявив, що країна має намір запровадити рівні умови військової служби для чоловіків і жінок, щоб забезпечити більш справедливу систему призову. Цей крок є частиною ширшої реформи збройних сил, спрямованої на підвищення боєздатності армії.

За новими правилами жінки проходитимуть таку ж військову підготовку, що й чоловіки. Очікується, що ініціатива дозволить розширити кадровий склад армії та зміцнити оборонні можливості країни.

Зазначається, що Данія ухвалила це рішення на тлі зростання геополітичної напруженості в Європі та необхідності посилення власної безпеки.

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