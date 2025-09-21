У ЄС оцінили ризики початку Третьої світової війни

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

У Європейському Союзі вважають, що світ перебуває в стані підвищеної небезпеки, однак повномасштабного світового конфлікту не передбачається.

Про це розповіла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю LéNA.

«Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме тому ми з такою рішучістю посилюємо наш оборонний потенціал. Зіткнувшись зі зростанням ворожості у світі, ми повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб гарантувати демократію, процвітання та мир», — сказала вона.

Відповідаючи на запитання про можливий рух до Третьої світової війни, фон дер Ляєн зазначила, що світ перебуває в «дуже небезпечному часі», і ЄС повинен посилити свій оборонний потенціал.

«Ми повинні довести собі, нашим союзникам та опонентам, що Європа має волю і здатність захищатися», — підкреслила голова Єврокомісії, додавши, що ЄС перебуває «на правильному шляху» щодо зміцнення своєї енергетичної безпеки та оборонної готовності з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Коментуючи недавній інцидент, коли американська армія не брала участі в реакції НАТО на атаку російських безпілотників у Польщі, фон дер Ляєн наголосила, що такі події є «дуже показовими». За її словами, хоча НАТО має залишатися основою колективної оборони, Європі потрібен «набагато сильніший європейський стовп», щоб стати «більш автономною та незалежною у сфері безпеки». Для цього ЄС реалізує програму «Готовність до 2030 року», що передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро для оборонного сектора.

