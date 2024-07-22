У ЄС повідомили, коли до України надійдуть перші 1,4 млрд євро від заморожених активів РФ

Кошти будуть спрямовані на закупівлю пріоритетного військового обладнання для України.

Євросоюз передасть Україні перший транш у розмірі 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ на закупівлю зброї для України на початку серпня 2024 року.

Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель 22 липня під час пресконференції за підсумками засідання очільників МЗС країн ЄС.

"Щодо доходів, я поінформував міністрів щодо прогресу у підготовці першого траншу у 1,4 млн євро, що, як очікується, відбудеться на початку серпня, наступного тижня", - сказав Боррель.

За його словами, кошти будуть спрямовані на закупівлю систем ППО для України, артснарядів та озброєнь в української промисловості.

"Тож ми не просто надаватимемо військову підтримку Україні, а й із самої України. Що, певна річ, є найлогічнішим та найефективнішим шляхом, яким ми можемо піти", - зауважив Боррель.

Раніше очільник Міноборони України Рустем Умєров зустрівся у Вашингтоні з Жозепом Боррелем і висловив вдячність щодо рішення про використання прибутків із заморожених активів РФ.

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