У ЄС заговорили про введення військ до України через солдатів КНДР на фронті – Politico

Водночас генесек НАТО Марк Рютте та міністр оборони США Ллойд Остін наразі не підтвердили дані про участь військ КНДР, хоча Остін висловив занепокоєння.

Повідомлення про можливість залучення тисяч північнокорейських солдатів до російських збройних сил для участі у війні в Україні викликало новий сплеск дискусій щодо можливого розгортання європейських військ у підтримку Києва.

Про це повідомляє видання Politico.

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс прокоментував, що європейським державам слід переосмислити пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про введення військових до України.

"Якщо підтвердяться дані про участь солдатів з Північної Кореї та постачання боєприпасів для росіян, то потрібно знову повернутися до пропозицій Макрона", – зазначив Ландсбергіс, підкресливши важливість цієї теми.

Ідея про введення військ була озвучена ще в лютому, але тоді канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечував можливість розміщення європейських або НАТОвських військ в Україні.

Наразі західні лідери висловлюють обережність щодо цієї інформації. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони США Ллойд Остін наразі не підтвердили дані про можливу участь північнокорейських військ, хоча Остін висловив занепокоєння.

Південна Корея вже планує відправити представників до штаб-квартири НАТО для обговорення своїх розвідувальних даних щодо переміщення північнокорейських військових. Проте низка європейських чиновників вважає, що Захід занадто обережний у своїх діях.

Ріхо Терхас, колишній командувач збройних сил Естонії та член Європейського парламенту, стверджує, що Захід використовує сумніви щодо достовірності розвідувальної інформації як виправдання для бездіяльності. Він зауважив, що інтеграція північнокорейських військ у російські підрозділи може виявитися складною операційною задачею, не маючи суттєвого впливу на хід бойових дій. Терхас також підкреслив, що Європа повинна серйозно подумати про можливість введення своїх військ в Україну.

"Це важливо мати як опцію", – додав він, зауваживши, що цей варіант може бути корисним, якщо конфлікт триватиме.

Нагадаємо, постійний представник Південної Кореї при ООН Джонкук Хванг заявив, що Росія може “розплатитися” із Північною Кореєю за участь її військових у війні проти України ядерними збройними технологіями.

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