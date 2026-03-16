У ЄС приголомшили кількістю дронів, якими Росія планує атакувати 2026 року

Російські дрони «Шахед» / © ТСН

Росія готується запустити до 9 млн дронів 2026 року, що змушує Європу радикально переглядати свою безпеку. Єврокомісар Андрюс Кубілюс закликав терміново інтегрувати український досвід в оборонну систему ЄС.

Про це єврокомісар з питань оборони та космосу сказав під час виступу на форумі Europa, повідомляє «Радіо Свобода».

За словами Кубілюса, активне нарощування виробництва безпілотників у Росії стало одним із чинників, що змушує європейські країни переосмислювати власну оборонну стратегію.

РФ готова застосувати до 9 млн дронів цього року

«Нам потрібно пам’ятати, що Росія витрачає на свою армію, у перерахунку за паритетом купівельної спроможності, близько 85% від усього оборонного бюджету Європейського Союзу. Вона також готова використати від семи до дев’яти мільйонів дронів 2026 року«, — сказав єврокомісар.

Він підкреслив, що повномасштабна війна Росії проти України продемонструвала принципово нову роль безпілотників на полі бою. У зв’язку з цим Європа повинна значно швидше розвивати власні оборонні спроможності.

Крім того, політик застеріг, що на континенті не можна повністю виключати подальшу ескалацію з боку Москви.

«Існує реальна можливість, що ми можемо зіткнутися з російською агресією«, — заявив Кубілюс.

Європа має переймати досвід України у застосуванні дронів

Він також звернув увагу на те, що досвід України у сфері застосування дронів уже отримує міжнародне визнання.

«Саудівська Аравія просить Україну допомогти у виробництві мільйонів перехоплювачів безпілотників. Якщо країни Перської затоки, армія США й Ізраїль визнають досконалість українського військового досвіду і їхньої оборонної промисловості, то яка наша стратегія?» — зазначив Кубілюс.

Він закликав ЄС активніше інтегрувати український оборонно-промисловий потенціал у європейську оборонну індустрію. На думку єврокомісара, це є критично важливим для формування сильної та незалежної системи оборони Європи.

Також Кубілюс припустив, що Україна могла б стати частиною майбутньої архітектури Європейського оборонного союзу разом із Великою Британією та Норвегією.

«Це зробило б нас сильнішими. І це було б хорошим кроком для України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі», — сказав він.

Виробництво дронів у Росії

До слова, за оцінками військового оглядача Богдана Мирошникова, війна в Ірані не вплине на використання Росією дронів-камікадзе, оскільки Москва вже успішно масштабувала іранські технології на власних потужностях в Алабузі, Іжевську та, ймовірно, Москві. Хоча РФ залежить від китайських двигунів та антен, основне виробництво «Шахедів» локалізовано, що робить агресора автономним у цьому питанні. На думку експерта, дестабілізація Ірану є стратегічною поразкою Кремля через посилення впливу США в регіоні, проте для фронту в Україні це не матиме швидких наслідків.

Українські слідчі заочно повідомили про підозру іранському бригадному генералу Абдоллі Мехрабі, який допоміг РФ налагодити масове виробництво дронів «Шахед». Він особисто координував створення заводу в Татарстані, навчав російських інженерів та організовував тренування екіпажів в окупованому Криму та на Херсонщині. У результаті цієї співпраці Росія отримала понад 13 тис. безпілотників та комплектувальні на 324 млн дол.